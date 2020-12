Carlos Caszely rechazó idea de “coaching” para plantel albo: “No sacas nada con dar una charla”

Carlos Caszely, delantero histórico de Colo-Colo analizó el crítico momento que atraviesa el cuadro albo, en el último puesto de la tabla de colocaciones y coqueteando con el descenso.

Ante la idea de Gustavo Quinteros de realizar una sesión de coaching motivacional con el plantel, “El Rey del Metro Cuadrado” fue bastante crítico en conversación con La Cuarta. “No sacas nada con dar una charla. Hoy se están buscando excusas y llevan a un tipo que les cuenta cómo subió la montaña y los jugadores lo valoran, pero no le creen porque no es futbolista y nunca hizo un gol”.

Sobre si cree en que el cacique pueda zafar del descenso directo, el atacante aseguró que no hay muchos argumentos, salvo la fe. “Aún hay una luz de esperanza para lo que estamos viviendo. No sé cómo mejorar esto, pero sí sé que al menos yo tengo fe”.

El próximo desafío del cacique será ante Unión Española el día sábado a contar de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.