Sifup exigió disculpas públicas del DT de Huachipato al jugador Antonio Castillo por “atacarlo” tras el duelo ante Colo Colo

Una inesperada polémica se desató entre el Sindicato Profesional de Futbolistas (Sifup) y Huachipato luego de las palabras del entrenador “acerero”, Gustavo Florentín, cuando explicó la sustitución de Antonio Castillo ante Colo Colo.

Cuando se jugaba el primer tiempo del duelo entre Huachipato y los albos, el entrenador paraguayo sacó al joven Antonio Castillo (a los 20 minutos del encuentro), quien producto de la frustración, no contuvo las lágrimas, siendo consolado por parte de la banca “acerera”.

El problema surgió cuando tras el encuentro, a Florentín le consultaron sobre la situación: “si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico”, dijo.

Aquello provocó la reacción del Sifup: “jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín“, esgrimieron.