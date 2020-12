PSG derrotó al Manchester United y dejó el Grupo H de la Champions al rojo vivo

Este miércoles se cerró la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, partidos que dejaron al rojo vivo la definición de varias zonas, como la G y H.

En un partidazo, el PSG de Francia derrotó por 3-1 al Manchester United en Old Trafford con gran actuación de Neymar JR. El brasileño anotó un doblete y le dio los tres puntos al conjunto parisino para dejar de infarto la definición de la próxima semana. Los “diablos rojos”, franceses y los alemanes del RB Leipzig quedaron con nueve puntos.

Por su parte, en el Grupo G los clasificados son el FC Barcelona (15 pts) y la Juventus (12 pts), pero españoles e italianos se pelearán el primer puesto en España. Con un empate, los catalanes aseguran el liderato de dicha zona.

En el Grupo F, Borussia Dortmund (10 pts) y Lazio (9 pts) empataron en Alemania y todo se definirá la próxima semana, donde el Brujas (7 pts) de Bélgica también tiene opciones de avanzar a los octavos de final.

Finalmente en el Grupo E, Chelsea venció a Sevilla y aseguró matemáticamente el primer puesto a falta de la definición final. Los ingleses sumaron 13 puntos y dejaron a los españoles con 10 unidades con miras a la próxima semana.

⏰ RESULTS ⏰

😮 Paris win in Manchester as Group H goes to final day

😎 Giroud scores FOUR in Seville as Chelsea win group

👏 Group F leaders Dortmund book place in last 16

🤔 Best performance? #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020