Jugadora que no quiso rendir homenaje a Maradona denunció haber recibido amenazas de muerte

Paula Dapena se llama la jugadora del Viajes InterRías que alcanzó fama a nivel mundial durante los últimos días, pues en la previa del partido de su club contra el Deportivo La Coruña, ella se rehusó a rendir un minuto de silencio por Diego Maradona.

En el momento que se realizó la tradicional ceremonia, ella prefirió sentarse de espalda y no ser parte, como señal de protesta por algunas de las polémicas que tuvo Maradona.

En conversación con A Diario, Dapena confesó que tras la viralización de la imagen, ha llegado a recibir amenazas de muerte. “En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo”.

De paso, contó porqué no quiso ser parte del homenaje al ídolo del fútbol mundial. “El jueves fue el día de la eliminación contra la violencia de género y por un hombre maltratador reconocido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas, es algo que por mis ideales feministas no permitían hacerle un homenaje a Maradona”.