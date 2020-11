Nicolás Maduro anunció homenaje conmemorativo en todo Venezuela por Diego Maradona

Nicolás Maduro, cuestionado líder de Venezuela anunció a través de una conferencia de prensa que realizará un homenaje en conmemoración de Diego Armando Maradona Franco tras su muerte algunos días atras.

El presidente llanero aseguró que dicha ceremonia reunirá a todos los jóvenes del país y que esperan poder realizar después del 6 de diciembre (fecha en la que hay elecciones). “Vamos a hacer un gran homenaje popular deportivo y cultural a Diego Armando Maradona, con la juventud, con los niños, con las niñas. Ya anunciaremos la fecha después de las elecciones”.

Maduro reconoció que aún no logra asimilar la partida del ídolo mundial, a quien consideraba un amigo. “Todavía yo no me recupero de ese golpe, uno sabe que todos somos mortales y que algún día nos iremos de esta vida, pero cuando uno tiene un amigo de verdad, duele mucho, desgarra el alma perderlo”.

La relación de Maradona-Maduro siempre estuvo marcada por una fuerte amistad, en la que el argentino visitaba reiteradamente Venezuela para entregarle su apoyo al Presidente.