Iván Zamorano respaldó a Vidal en Inter de Milán: “Es de los que viven el juego a vida o muerte”

Iván Zamorano, ídolo del Inter de Milán entregó su respaldo a Arturo Vidal, quien ha sido criticado durante las últimas semanas por un irregular rendimiento en el cuadro itálico.

En conversación con La Gazzetta dello Sport, “Bam Bam” solo aplaudió el compromiso y sacrificio que ha mostrado el “King” en su nuevo club. “Arturo sigue siendo un campeón. Cuando se cambia de equipo y de país siempre se necesita algo de tiempo para adaptarse, pero sus cualidades no están en disputa. ¿Nervioso contra Real Madrid? Arturo es de los que viven el juego a vida o muerte”.

El exgoleador de la selección chilena aprovechó de recordar sus buenos momentos defendiendo la camiseta del cuadro neroazurro. “Dije que no a la Juve y Bayern por Inter y no podría haber elegido mejor. Venía de Real Madrid que me había dado éxito y popularidad, pero en Inter encontré el ambiente perfecto para mí. Una familia”.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez se jugarán el día martes a las 17:00 horas la posibilidad de seguir con vida en la UEFA Champions League cuando se midan ante el Borussia Monchengladbach.