Luciana Aymar: “Prefiero quedarme con el Diego que conocí, carismático y simpático”

Luciana Aymar es considerada una de las mejores deportistas en la historia de Argentina. La exseleccionada de hockey sobre césped trasandina conversó en exclusiva con ADN Deportes.

¿El motivo? Su recuerdo de Diego Maradona, con quién compartió en reiteradas oportunidades, manteniendo una gran relación de amistad. En diálogo con “Los Tenores” confesó que a la fecha siguen impactados por la noticia de la muerte del ídolo trasandino. “La verdad que seguimos bastante impactados. Uno ya lo veía que de salud no venía bien, se pensaba que iba a ser eterno, pero realmente me sorprendió. Me comentó la situación y fue un baldazo frío. Acá estamos todavía compungidos”.

Sobre su relación con Maradona, Aymar (considerada la “Maradona del Hockey Césped”) aseguró que el “10” irradiaba humildad. “Siempre fue distinta. Cada vez que me encontraba, siempre se acercaba. Él tenía esa humildad. Te sacaba los nervios. Él iba a saludarte, te pedía una foto. Te preguntaba por tu carrera, cómo te sentías. Era un distinto, preocupado por todo”.

Por sus complicados últimos días, la esposa de Fernando González lamentó que el ídolo se haya visto tan deteriorado. “Las últimas imágenes que tenemos de él no eran las más agradables. Se notaba que de salud no andaba bien. Podría haber tenido mejores años, pero es la vida personal de cada uno. Prefiero quedarme con el Diego que conocí, carismático y simpático. Esto pasó mucho antes de lo pensado”.

Si hay algo que rescata “Lucha” de Maradona es su competitividad. “Tenía una luz distinta. Hacía mejorar la calidad de juego de sus compañeros. Quería ganar con todas las camisetas. Te jugaba con los tobillos rotos. Se notaba que jugaba con mucha pasión. Eso lo vi desde muy chiquita”.

Aymar recordó una anécdota con el ídolo mundial en plenos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. “Tuve casos especiales. En su programa me ofrecieron jugar fútbol reducido y fui compañera de Diego. Tuve la suerte de jugar con él. En Beijing termina el partido y me pidió las zapatillas para Claudia. Obviamente se las di. Yo no sabía que Diego estaba en el vestuario y me fui del doping y empecé a correr al camarín. Cuando llegué, me dijo “Lucha te estaba esperando”. Tenía esas cosas que lo hacía ser distinto”.