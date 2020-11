“El mundo entero llora su muerte”: Prensa argentina reaccionó a la muerte de Diego Maradona

Una lamentable noticia impactó al mundo, luego de que a los 60 años falleciera el astro argentino y uno de los mejores jugadores del mundo, Diego Armando Maradona.

La prensa trasandina reaccionó de forma inmediata ante la partida del “Pelusa”, reflejando el dolor que les causó la muerte del ídolo. “Y un día ocurrió. Un día lo inevitable sucedió. Es un cachetazo emocional y nacional. Un golpe que retumba en todas las latitudes. Un impacto mundial. Una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces se escribió pero había sido gambeteada por el destino ahora es parte de la triste realidad: murió Diego Armando Maradona“, señaló Clarín.

En la misma línea, TyC Sports manifestó que todo el mundo llora la partida de Maradona. “El mundo entero llora la muerte de Diego Armando Maradona, que perdió la vida este mediodía en su casa de Tigre, donde sufrió un paro cardíaco del que no pudo ser reanimado. A los 60 años y tras haber pasado hace menos de un mes por una compleja cirugía”, detallaron.

“Conmoción total y profundo dolor en el fútbol argentino. Diego Armando Maradona murió este mediodía en su casa de San Andrés en la zona de Nordelta. El Diez se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por las nueve ambulancias que se acercaron hasta el lugar”, fueron las palabras con que La Nación informó el deceso del “10”

Desde Radio La Red no ocultaron su tristeza, afirmando que nunca pensaron que vivirían este día. “Lamentablemente, no es algo que uno hubiera querido decir nunca, pero me confirman la peor de las noticias, que el Diego falleció, y no puedo decir nada porque pensé que esto no lo íbamos a vivir nunca“, sentenciaron.