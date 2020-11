Marcelo Gallardo durísimo contra su campeonato: Me da pena el fútbol argentino

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate fue sumamente crítico con el nivel que ha mostrado el torneo argentino tras el regreso a la competencia.

En conferencia de prensa, el técnico más ganador de la última década en el fútbol sudamericano aseguró que el retorno de la competencia ha sido negativo por diversos factores que afectan el producto final. “En un fútbol argentino donde hay mucha rosca política, donde todos juegan a ver de dónde se saca ventaja, tenemos que cambiar eso, ser serios, no solo parecer y ahí es donde dejamos muchas dudas. Me da pena el fútbol argentino (…) En plena pandemia cuando el fútbol estaba interrumpido, dije que el fútbol iba a entrar en decadencia, Se está viendo un fútbol chato en el que no se juega por nada y eso afecta”.

Por otro lado, recalcó que el ambiente en el que se están desarrollando dichos compromisos solo perjudican más el torneo. “Se ven partidos feos, en un contexto sin público, en campos donde no están bien. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por ello teniendo en cuenta estas cuestiones”.

El próximo partido de River Plate será esta noche ante Athlético Paranaense por la Copa Libertadores a contar de las 21:00 horas.