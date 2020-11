Quinteros y el crítico momento albo: Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir

Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo analizó al equipo en la previa del duelo ante Curicó Unido por el torneo nacional, competencia donde marcha colista.

El entrenador lamentó las lesiones que han sufrido en los últimos días y aseguró que confía en que la racha negativa termine pronto. “Las lesiones siguen siendo nuestro peor adversario, hemos perdido muchos jugadores importantes y todavía no terminamos de recuperar a otros. Ojalá que esta mala racha termine pronto”.

Sobre la ausencia de Esteban Paredes por el resto del torneo, pues deberá someterse a una operación, Quinteros le dejó la puerta abierta al capitán del cuadro albo. “Duele perder a Esteban por todo el torneo porque es un referente, un goleador, y porque le hace muy bien al equipo en el día a día. Nos duele mucho. He tenido una charla con él, es un jugador importante dentro y fuera del campo. No tengo ninguna duda que va a querer recuperarse y volver a jugar, por supuesto que tendrá las puertas abiertas”.

Por otro lado, fue crítico al asegurar que los nombres que pidió no llegaron, y los que se han sumado han sido solo incorporaciones. “Solari (Pablo) no es refuerzo, es incorporación juvenil a futuro. Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir. Ojalá que Jara (Ignacio) termine de arreglar en estos días y pueda llegar”.

De hecho, entregó algunas pistas sobre esos nombres que finalmente no recalaron en Macul. “Contábamos con 2 refuerzos y no se pudo dar. Uno arregló en México y otro no salió del club. A mí me consta que el club hizo todos los esfuerzos y los jugadores eligieron otro lugar o no pudieron salir”.

El compromiso entre los albos y curicanos será el día miércoles a contar de las 18:00 horas.