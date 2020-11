Jürgen Klopp podrá contar con Mohamed Salah para el partido frente al Atalanta por Champions League

Este miércoles, el Liverpool recibirá en Anfield al Atalanta de Italia por la cuarta fecha de la fase de grupos de Champions League.

El entrenador “Red”, Jürgen Klopp, anunció una buena noticia para sus seguidores, puesto que podrá disponer del delantero egipcio, Mohamed Salah, luego de superar el Covid-19. “Salah entrenó y lució realmente bien y dio una prueba negativa como el resto. Está disponible y tendremos que ver qué podemos hacer con eso“, recogió Sky Sports.

Recordemos que el goleador del Liverpool dio positivo por coronavirus el pasado 13 de noviembre, mientras disputaba la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2021 con Egipto.

Finalmente, Klopp se refirió al retorno de los hinchas a los estadios, afirmando que “no entiendo por qué hay sólo 2.000 personas en un estadio de 60.000. Pero no me sorprende. Es una buena noticia, una buena señal. Lo aceptaré al cien por ciento“.

