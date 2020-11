Pablo Mouche: Hay que ser realistas y poner los huevos sobre la mesa para sacar esto adelante

Colo-Colo consiguió una importante victoria ante Audax Italiano, con un gol agónico en el minuto 91 por parte de Pablo Mouche.

El autor del único tanto del partido, conversó con los Los Tenores, sobre lo que significó para él esta anotación. “El gol es un desahogo de todo un poco, primero porque hacía bastante tiempo que no podía iniciar un partido desde el comienzo y por las ocasiones que tuve en el partido. Tuvimos el premio sobre el final, sirvió para ganar y para ser el alivio de mucha gente. Sabíamos que era un partido complicado y bisagra, con resultados adversos y que habíamos quedado colistas, en los descuentos pudimos tener ese gol que nos dio la victoria, tranquilidad y la alegría para conseguir tres puntos muy valiosos”.

Además, el argentino confesó qué cree que tiene al Cacique en la parte baja de la tabla. “Yo creo que nos falta regularidad en el juego y en el funcionamiento individual y colectivo, creo que ahí está la inestabilidad. Fueron muchos temas, muchas cosas que pasaron en el medio que son consecuencias de toda esta irregularidad. Como plantel nos hacemos responsables de lo que pasa dentro de la cancha, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo. Tenemos que ser consiente de la situación en la que estamos y tenemos que poner los huevos sobre la mesa y tenemos que sacar esto adelante“.

Mouche también confesó cuál cree que es la manera para el repunte de Colo-Colo. “Aceptando la situación en que estamos, siendo realistas, hoy estamos en la parte baja y estamos luchando por otra cosa que no está acostumbrado el club, porque siempre lucha en los primeros puestos, busca ser campeón y clasificar en la Copa Libertadores. Hay que ser realistas de que no estamos en ese momento y tenemos que aceptarlo, a partir de ahí hay que trabajar en lo sicológico y sacar a Colo-Colo de la posición en la que estamos”.

El futbolista argentino también tuvo palabras para la declaración de Harold Mayne-Nicholls y su teoría sobre que el inicio de la crisis fue en la conferencia de prensa de Agustín Orión. “A mí me causó mucha gracia en el momento de que se habló que nosotros fuimos a la conferencia de prensa de Orión para despedirlo y ahí fue un momento bisagra, donde nos pusimos en contra de Mario Salas y ahí comenzó todo el conflicto y empudrimiento del camarín. Ustedes tienen que saber que ese día Orión se retiró del fútbol profesional, yo fui a despedir a un tipo que conozco hace varios años, que fue compañero en Boca Juniors y que fue importante para que llegara a Colo-Colo. Me da malestar que se diga muchísimas cosas, después si Harold quiere pensar que ese fue un momento bisagra para lo que pasó en el club, yo no me puedo meter en lo que piensa”.

Mouche también expresó sus deseos de renovar en el club albo. “A mí se me termina el contrato el 31 de diciembre, siempre manifesté mi comodidad y felicidad de estar en el país y en Colo-Colo, siempre me he sentido muy a gusto. A partir de la fecha mencionada tendré que escuchar propuestas de todos lados, no me queda otra que pensar en mi futuro. La incertidumbre de no saber qué va a ocurrir en un mes a veces se pone un poco complicada, pero la realidad es que mi cabeza está puesta en darlo todo por esta camiseta, porque que me ha dado la oportunidad de estar en un club muy importante”.

En ese mismo sentido, el delantero desestimó que las fallidas negociaciones durante la pandemia pudiesen interferir con la posibilidad de seguir. “Siempre cuando hay una negociación uno está expuesto a que salga bien o mal, no por eso le tengo que guardar ningún rencor o tenerle cariño. Si se llega o no a un acuerdo, son cosas que pasan en la vida, yo creo que todo lo que pasó tiene que quedar atrás y pensar en sacar esto adelante. No tiene por qué tener rencores al pensar en una futura negociación, ellos defienden sus intereses y nosotros los nuestros. No por eso le tengo que tener rencor o vibras negativas a Blanco y Negro por no llegar a un acuerdo“, sentenció.