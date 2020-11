Fabián Guevara se queda con Beausejour por sobre Del Pino Mago: “No hay comparación”

Tras la victoria de Venezuela ante Chile por las clasificatorias por 2-1, donde uno de los tantos fue anotado por el defensor de la “U” Luis Del Pino sumado a su buen encuentro, de inmediato se encendió el debate sobre quién debiese jugar de lateral izquierdo en los universitarios.

Y si bien es un puesto que le pertenece a Jean Beausejour hace bastante tiempo, el momento del nacido en Estación Central no es el mejor sumado al nivel general de los azules. Sin embargo, Bose volvió a ser convocado a la selección por parte de Reinaldo Rueda tras haber renunciado luego de la Copa América del 2019, en respuesta a que aún no aparece alguien que se adueñe del puesto.

En esa especie de disyuntiva, apareció el exlateral campeón con Universidad de Chile en el año 1994 luego de un cuarto de siglo sin ganar títulos y exseleccionado nacional, Fabián Guevara, quien en diálogo con ADN Deportes, se puso la camiseta por el “15″ azul. El zurdo la tiene bastante clara y siente que quien debe jugar en ese lugar es el mundialista chileno.

“Respecto a quién debe jugar de lateral izquierdo en la ‘U’ es Beausejour, por un resultado no va el tema de quién va a jugar. No vamos a estar comparando a un jugador venezolano que recién empieza sus partidos por su país con alguien que tiene trayectoria y campeonatos, para mi no hay comparación“, sentenció Guevara.

El exPalestino reconoció que “Palmatoria” ha perdido explosión y ya no es desequilibrante como hace algunos años, pero “no tenemos gente en la selección ni en los clubes donde podamos decir bueno, pongamos a este y saquemos a este otro”.

Pero ¿Cuáles son los motivos para que el seleccionado de la Vinotinto no pueda quedarse con la camiseta de titular? Guevara enfatiza que “es un jugador que cuando se coloca la camiseta de la U no ha rendido. No es un jugador con personalidad, no es un jugador que te haga una diferencia, que te desborda y haga goles, no da pases gol. Por un partido no se va a ser mejor ni peor“, cerró.

Ambos jugadores estarán a disposición del cuerpo técnico “Azul” para el duelo de este domingo en la visita de los azules a Viña del Mar para enfrentar a Everton.