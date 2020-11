Dani Alves criticó duramente al Barcelona: “Está intentando ser un equipo comercial, en lugar de ser un equipo con su personalidad propia”

Una durísima crítica realizó este viernes Dani Alves a su exclub, el FC Barcelona, asegurando que los catalanes están tomando “un mal camino” durante las últimas temporadas.

En conversación con RAC, manifestó que “el Barça está intentando ser un equipo comercial, en lugar de ser un equipo con su personalidad propia. Antes fichaba los jugadores que necesitaba y encajaban en la filosofía del club, pero ahora ha fichado un montón de gente sin el concepto o la identidad del Barcelona. Muchos jugadores valiosos pero que no defienden la identidad del club. Fichan gente de compra-venta”.

Tras ello, el lateral brasileño tuvo palabras para el argentino Lionel Messi. “Él es tan grande como el escudo del FC Barcelona. Pero cuando miras a tu alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras salir. Lo que ha hecho es tan grande que deberían poner su nombre al estadio. Le mandé un mensaje para que no se fuera del Barça. Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Él me dijo: ‘No te vayas, ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Yo le repliqué esa misma frase. No me contestó pero sé que le llegó”, expresó Alves.

Finalmente, Alves terminó diciendo que “me ofrecí al FC Barcelona para volver. Me fui a la Juventus para demostrar que aún tenía nivel, quería volver, y el Barça me necesitaba. Habría venido libre, sin traspaso, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado. Siempre tengo en la cabeza que algún día, de alguna manera, volveré a Barcelona. Es un club que quiero, la ciudad es mi casa, donde quiero vivir. Aunque sea como aficionado, volveré. Seguro”.