Francisco Meneghini: “La virtud del jugador chileno nunca va a pasar por el físico, va por lo técnico”

No pudo sostener la ventaja que consiguió en Chile y terminó quedándose fuera de la Copa Sudamericana en La Paz. Audax Italiano no pudo seguir con vida en el torneo continental de clubes y de ello, conversó el entrenador de los itálicos, Francisco Meneghini.

“Paqui” conversó con ADN Deportes y analizó lo realizado por su equipo en el torneo: “lo comentamos después del partido de vuelta, lo perdemos en San Carlos. Era muy importante no recibir gol, no pudimos hacer eso y bueno el esfuerzo de los jugadores nos mantuvo con vida hasta final, pero no lo pudimos conseguir”, dijo.

Respecto a las críticas que tiene la liga chilena por sus continuos fracasos a nivel internacional, Meneghini aseveró que: “soy parte del medio y hace tiempo que vengo escuchando la críticas. Creo que la Libertadores que hace la Católica es muy destacable, entonces creo que hay cosas que están cambiando. Me parece que hay que enfocarse en las cosas buenas, como lo de Coquimbo o la misma UC clasificando con 10 jugadores”, dijo.

“La virtud del jugador chileno nunca va a pasar por el físico, va por lo técnico. El 99% maneja muy bien la pelota y después una cosa importante es que asume riesgos, me parece que el juego de Chile en general pasa por ahí”, complementó el DT del Audax.

Al cierre adelantó la fecha doble de las Clasificatorias que arranca la próxima semana: “la pandemia a nivel de selecciones ha desvirtuado el torneo. El partido se juega el viernes y los jugadores llegan un par de días antes con pocos días de preparación por los protocolos que hay en los países. Chile tiene una ventaja y es que tiene una base muy buena de jugadores, esa experiencia y jerarquía tiene un plus“, cerró Meneghini.