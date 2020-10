Gustavo Quinteros tras la nueva derrota de Colo Colo: “No me preocupa la posición en la tabla”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo un particular análisis tras la derrota de su escuadra por 2-0 ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

“Yo creo que jugamos bien. Generamos más situaciones claras que el rival, pero cuando las malas están ahí, qué se le va hacer“, comenzó diciendo el estratego en diálogo con el CDF.

Tras ello, añadió que “nosotros generamos mejor fútbol que ellos, jugamos mejor y lo único malo es el resultado“.

Finalmente, Quinteros terminó diciendo que “no me preocupa la posición de Colo Colo, porque faltan muchos puntos y tenemos que recuperar a muchos jugadores. Siento que por juego vamos por buen camino. Hoy no merecimos perder”.