Cristián Álvarez: “Maradona no es un ídolo para mí. De verdad no siento nada. No me gusta como es”

Por Alberto Jesús López

El excapitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez, habló con el Trovador del Gol en el programa “Grítalo América” sobre el gran presente del cuadro cruzado, la inminente llegada de Martín Lasarte a la Universidad de Chile y de cuando Diego Maradona se vistió con la camiseta cruzada en un amistoso.

UC en Sudamericana: El empate ante Sol de América

“Fue un partido en el que (UC) fue ampliamente superior, en posesión de balón, ubicación en la cancha, superior en llegadas, pero no tan profundo como otras veces. Pero, eso porque nos enfrentamos a un rival bravísimo en Paraguay, especialmente cuando juega de local. Ahora, el resultado es bueno, pero si Católica juega igual a como lo hace de local, debería pasar. Pero, también, yo vi el partido pasado de Sol de América, de visita contra Libertad, y le ganó 2-0. Al final le hizo dos goles y terminó ganando. Entonces, no es un equipo fácil, no es algo que decir “le ganamos seguro”. Si uno ve equipos como este, como Guaraní, son rivales duros, difíciles

¿El mejor del partido?

El “Chapa” (José Pedro Fuenzalida) está jugando en su nivel, también (Valber) Huerta… hay varios jugadores que no lo hicieron en lo máximo de su nivel, pero destacaron.

Yo creo que las mayores que tienen los equipos paraguayos son las pelotas detenidas, eso es lo que vienen a buscar, y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. En las pelotas detenidas se van a demorar uno o dos minutos para hacerlo perfecta, y llevarse el partido.

Es difícil contestar esa pregunta. Nos falta en el fútbol chileno. En el momento de Bielsa y Sampaoli nos convertimos en un fútbol de ir para adelante, para atacar, para ir hacia adelante. Si tienes la metodología para hacer algo así y tienes las herramientas, está muy bien. Caímos en un momento en el que no sabíamos si atacar o defender. No sabíamos si era bueno o malo ir a defenderse de visita en la Libertadores. Que era malo, mal visto acá. Te aseguro que vemos los partidos de la Libertadores y no hay equipo que no se meta atrás y se defiende, y son los que ganan, los que terminan en semifinales, en la final. Son equipos muy equilibrados, porque es verdad que se te meten atrás, pero cuando recuperan la pelota se te meten debajo del arco, en cada pelota. De allí pasamos a una transición en la que no nos podemos recuperar, en que nos da vergüenza meterse atrás ¡Qué importa meterse atrás!, lo importante es que si terminas metiéndote atrás tenemos que llegar igual, si no vas a perder igual.

Ariel Holan: ¿Cómo ves al DT de la UC?

Holan tiene una capacidad de entrenamiento muy buena, le da un nivel superior táctico y técnico a cada jugador. Hay que ir a verlo, porque si no lo pudiésemos ver no nos daríamos cuenta de los detalles en los que se preocupa en cada entrenamiento. Es un técnico de selección, perfectamente. Te lo digo de verdad. Quizás está a un nivel superior de lo que vemos comúnmente. Es el técnico que tenemos en Católica, habrá que ver qué pasa con él en el futuro.

¿Holan, en la selección chilena?

Me gustaría que se quedara mucho tiempo en la Católica. Pero te digo que es de selección porque tiene la metodología de dirigir a equipos importantes, a selecciones, entrenar a Vidal, a Sánchez, a ese tipo de jugadores. Estamos muy felices de tenerlo aquí.

La implementación del Video Assistant Referee (VAR)

A mí sí me gusta, pero el otro día vi un partido súper bueno, y podría haber sido mejor con el VAR. Por el contrario, vi el partido de la UC contra Internacional, fue bravísimo el partido. Le dieron ritmo, le dieron ritmo y el VAR le quita ese ritmo frena mucho el juego. Estoy entrado a dudar con el VAR Es un tema difícil. Ahora, veo que hay muchos jugadores que abusan de tirarse, especialmente en el área. A mi no me gusta, en especial a los jugadores que ya los tengo identificados.

¿Alguna jugada que recuerdes que ameritaba el VAR?

Una vez estábamos contra la U, último minuto, le metí un patadón a un jugador de la U, no me acuerdo quién era. Y el árbitro no la vio. No recuerdo mucho del jugador que fue, allí ganamos 2-1. Ahí me salvé. Yo creo que con el VAR me retiraba dos años antes (risas)

Hoy Diego Armando Maradona está de cumpleaños (30/10/1960- 60 años). ¿Recuerdas cuando visitó a la UC y se vistió con esa camiseta en un amistoso?

Si, pero… No es un ídolo para mí. De verdad, no siento nada. No me gusta como es, sus declaraciones, lo que hace. Te puedo mentir, te puedo decir “bacán que estuvo aquí”, pero, no.

Lo que pasa es que como jugador fue extraordinario, nada que decir. Lo logré ver antes, nada que decir. Pero con sus cosas y sus declaraciones, no me gusta. Lo vi con la camiseta de la UC y no sentí nada. A lo mejor se enojan, pero yo lo siento así.

Maradona vs. Messi

Tanto Maradona como Messi son una maravilla. Pero Maradona logra cosas tan importantes en Argentina, tan impensadas, justo cuando lo estaban pasando tan mal. Lo que logra Maradona es tan importante que es muy difícil repetirlo. Ahora, Messi ha logrado tantas cosas a nivel de clubes… que es algo extraordinario. No me puedo quedar con ninguno de ellos, ambos son una maravilla.

¿Qué piensas de los que critican sobre la celebración de la UC al quedar tercero en su grupo?

Estamos pasando un momento país en el que todo se critica, donde hay gente que no les gusta nada. Les ganamos a dos equipos brasileños, equipos donde ellos no tienen el fair play financiero, pueden contratar jugadores sin problema, ellos se arrancan con sus niveles, igual que los argentinos. Y se les ganó a ellos y es muy importante. Y si se celebró, creo que estaba bien. Estabas fuera de toda competencia, estabas eliminado el partido pasado, y en ese momento conseguiste seguir en carrera internacional en el siguiente partido, claro que es distinto, y tiene su mérito.

Martín Lasarte a la Universidad de Chile

Es una gran persona, la verdad que un tipo muy humilde, muy cercano. Era mi “papá“ en el equipo cuando estaba aquí, así que feliz que vuelva a Chile. Ahora, no tan feliz con que vuelva a la U. Pero lo vamos a querer igual.

¿Te gustaría ver que en un futuro no muy lejano Gary Medel vuelva a la UC?

Claro que lo veo, ojalá que sea pronto. No lo veo lejano. Cuando él lo decida, claro. Es un jugador importante para la hinchada del club. Quiero que ojalá vuelva luego Además es un plus para los escenarios internacionales donde esté Católica. Es súper identificado, un ícono del club.