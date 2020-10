ANFP solicitó jugar con público las clasificatorias y el Campeonato Nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), Pablo Milad, confirmó que envió una solicitud a las autoridades para que los partidos por clasificatorias y del Campeonato Nacional se puedan disputar con público.

“Nosotros hicimos la solicitud, y no es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución -de la pandemia- después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, por eso estamos a la espera de una respuesta concreta“, señaló.

“Nosotros tenemos la mejor disposición, y queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos a jugar, y se sentían solamente las voces de los jugadores”, indicó el dirigente.

Finalmente, Milad agregó que esta iniciativa “ya se está estudiando y se está trabajando, no solamente para estas clasificatorias, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno”.

Recordemos que la Conmebol ya había deslizado la idea de que los partidos en el continente se disputarán con el 30% del aforo, misma medida que tomó la UEFA para sus encuentros.