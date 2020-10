DT de Estudiantes de Mérida y el duelo ante Coquimbo por la Sudamericana: “Deberíamos viajar mañana pero Chile no nos permite entrar”

El técnico de Estudiantes de Mérida de Venezuela, Martín Brignani, se mostró sumamente preocupado por la situación de su escuadra, ya que desde nuestro país le están poniendo dificultades para ingresar debido a los estrictos protocolos por el Covid-19.

“El jueves jugamos por Sudamericana y no tengo equipo para viajar mañana a la noche. El gobierno de Chile no permite el ingreso de los jugadores positivos. Son los mismos que jugaron con Racing“, comenzó diciendo el DT en conversación con “Late 93.1”

Tras ello, añadió que “Boca pudo entrar a Paraguay, nosotros a Argentina para jugar contra Racing. Ya tenemos la respuesta del gobierno de Chile que no nos deja entrar. Seguimos dando positivos desde hace 30 días“.

“Yo hace 30 días que tuve Coronavirus, ayer me hice el test y sigo dando positivo. Varios jugadores también pero no hay peligro de contagio. Por eso Conmebol nos permite pero en Chile no nos dejan entrar”, agregó el adiestrador.

Finalmente, Brignani terminó diciendo que “no voy a viajar a Chile con solo 8 jugadores. Hoy por hoy, no nos vamos a presentar“.

Cabe consignar que el reglamento de la Conmebol indica que, si al menos ocho jugadores están disponibles para disputar el partido por Copa Sudamericana, pueden jugar.