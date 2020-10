Gary Medel y el recambio en la “Roja”: “Me gustó cómo se adaptaron”

Gary Medel fue una de las ausencias importantes en la selección chilena para la pasada fecha clasificatoria.

El volante del Bologna no pudo estar presente por lesión, sin embargo, estuvo atento a ambos duelos que jugó “La Roja”.

En conversación con MegaNoticias, valoró el nivel que mostraron ambos equipos. “me da una pena grande no poder estar con mis compañeros, pero los vi bien porque había varios jugadores jóvenes. Me gustó cómo se adaptaron”.

Sobre su recuperación, aseguró que va de la mejor manera. “La lesión va mejorando de a poco, hoy me toco otra ecografía y salió bastante bien. La próxima semana empiezo a correr y a prepararme bien para los partidos acá en Bologna”.