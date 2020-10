¿Un año más? Walter Montillo confesó que podría seguir en Universidad de Chile

Walter Montillo fue uno de los grandes nombres que llegaron en el mercado de traspasos para la presente temprada.

El volante concretó su anhelo de jugar en Universidad de Chile tras diez años, sin embargo, la pandemia lo privó de jugar una mayor cantidad de encuentros con fanáticos azules.

En conversación con La Magia Azul, Montillo aseguró que ya está con conversaciones para poder jugar un año más en el equipo. “La verdad es que estuve conversando con Cristián (Aubert) y hay una posibilidad de que yo pueda seguir un año más en la U, siempre y cuando, no sea por un tema de nombre o trayectoria, yo quiero que el dirigente quiera que yo siga, porque sirvo, no quiero que lo hagan porque me pide el hincha”.

De todas formas, aseguró que no se sentiría pasado a llevar si optan por traer a otro jugador en su reemplazo. “Si ellos deciden traer a alguien más joven o que mi tiempo ya pasó, no tendré problema en dar un paso al costado porque yo quiero lo mejor para el club”.

Los azules vienen de caer ante Deportes Antofagasta en la pasada fecha del torneo nacional.