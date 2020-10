Nicolás Blandi tajante: “No me considero en deuda, porque desde el primer día que llegué a Colo-Colo me entregué al 100%”

Tras una irregular campaña, el delantero de Colo-Colo, Nicolás Blandi, se refirió a su desempeño en el cuadro “albo” tras no ser considerado en varias fechas del Campeonato Nacional luego del retorno a las canchas.

En conferencia de prensa, el trasandino aseguró no sentirse en deuda con el club ya que se ha entregado al 100% desde el primer día, y manifestó que queda mucho por corregir. “No me considero en deuda, porque desde el primer día que llegué a Colo-Colo, me entregué al 100% como profesional, e intenté hacer todas las cosas de la mejor manera para estar en las mejores condiciones y poder rendirle al equipo”, señaló.

“Eso fue lo que yo prometí el día que me presentaron acá: compromiso total con el club y profesionalismo. Si me pongo a pensar en el pasado, sería un error de mi parte y que el foco tiene que estar en el presente, en ponerme bien, en agarrar ritmo de juego”, prosiguió.

“Sé que tengo un montón de cosas por corregir y mejorar, pero también soy consciente de que formo parte de un equipo y una institución, y que las cosas no han sido como deseábamos, creo que a nivel general para todos”, sentenció el delantero.

Recordemos que Blandi fue convocado por Gustavo Quinteros para el duelo frente a Unión Española tras tiempo sin ser parte de la nómina, y en donde los “albos” cayeron por 5-3 en una guerra de goles.