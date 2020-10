Miguel Ángel Torren y opción de llegar a Colo-Colo: “Es el más grande de Chile, y si se da es una linda posibilidad”

A pesar de que el defensor de Estudiantes de la Plata, Juan Fuentes, era la primera opción para reforzar la zaga de Colo-Colo, el referente y capitán de Argentinos Juniors, Miguel Ángel Torren, apareció en la órbita de los “albos” y estaría liderando la lista de refuerzos para Gustavo Quinteros.

En conversación exclusiva con AS Chile, Torren no descartó llegar a Macul y aseguró que sería una linda oportunidad jugar en el equipo más grande de Chile. “Me hablaron mis representantes y me comentaron sobre esa posibilidad de ir a Colo Colo. La verdad es una opción muy linda si se da“, señaló.

“No voy a descubrir nada diciendo que es el más grande de Chile y si se da es una linda posibilidad y la quiero aprovechar. Además, me agarra en un momento muy bueno de mi carrera. Si bien hace mucho que no jugamos, terminamos haciendo un buen campeonato a nivel equipo y en lo personal jugué todos los partidos”, afirmó el defensor.

Finalmente, se refirió al momento que atraviesan los “albos”, manifestando que “sé que no está pasando un buen momento, pero esas son rachas que le puede pasar a cualquier equipo. La única solución es seguir trabajando y meterle cada día más para salir de la crisis que les toca pasar”.