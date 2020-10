Cristiano Ronaldo tras dar positivo por Covid-19: “No tengo síntomas, no hay ningún problema”

Durante este viernes, el delantero de Portugal y la Juventus, Cristiano Ronaldo, reveló detalles de su salud y de como lleva su cuarentena luego de dar positivo por coronavirus.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, CR7 indicó que no presenta síntomas ni problemas asociados al Covid-19, y explicó que no tiene contacto con su familia.

“Me siento bien física y anímicamente. Quería compartirles que no tengo síntomas, no hay ningún problema. Quiero agradecer sus mensajes, su preocupación por mí. Espero pronto estar listo para entrenar, jugar y disfrutar la vida otra vez”, señaló.

“Estoy en cuarentena en mi casa, mi familia está en otro piso de la casa y no tenemos contacto, por lo menos por los próximos 10 días. Es difícil pero hay que respetar las leyes y los protocolos, es lo más importante. Sepan de primera mano que estoy bien”, recogió Infobae.

Finalmente, Cristiano Ronaldo manifestó que “el Covid-19 es pasajero, es serio pero tampoco es el fin del mundo. No le tengo miedo pero lo respeto. Nadie está libre de tener el virus pero hay cosas peores, en mí es algo pasajero, por lo menos por ahora”.