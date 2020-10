Hermano de Jorge González: Mi hermano es de Unión Española y yo de Colo-Colo

Marco González, hermano de Jorge González, histórico músico chileno conversó con ADN Deportes por la campaña solidaria que se realizó a favor de un hincha de Unión Española.

La iniciativa que se realizó en “Los Tenores” contó con el apoyo de su hermano Jorge Ma aseguró que siempre ha habido disposición a ayudar en este tipo de iniciativas. “En estos momentos de pandemia, hay que colaborar en lo que se pueda con la gente que lo necesita. Paulo había sido jugador, pero gracias a Zunino dejó de jugar. Después se empezó a dedicar a los camiones hasta que le vino esta enfermedad muy complicada. Ojalá que la gente se concientice y pueda servir para colaborar”.

Sobre la recuperación que atraviesa su hermano, aseguró que el cantante marcha “Bien, super bien”.

Incluso contó de que club son ambos y cómo convivían cuando pequeños. “Mi hermano es de Unión y yo de Colo-Colo. Mi padre nos compro un póster de la revista estadio donde aparecía el Colo-Colo campeón de 1973 y la Unión subcampeona”.

De todas formas, Marco le bajó el perfil a su fanatismo por el fútbol y realizó un interesante análisis emocional de la realidad de los deportistas. “Yo soy hincha de Colo-Colo, pero no me voy a cortar las venas cuando pierden. Me duele más cuando pierde a ultimo minuto la selección chilena. Me duele más por ellos que por mí, me duele más por los jugadores, uno quiere que la gente sea feliz. Los jugadores pueden tener mucha plata, comprar muchos autos, pero la felicidad está en la cancha”.

Sobre sus ídolos, recordó una vez que fueron a ver a Leonardo Veliz en la final del torneo 1976 entre Unión Española y Everton. “Lo vimos jugar muchas veces, cuando Unión perdió la final en el Estadio Nacional con Everton. Ahí salió esa canción horrible del ‘everforever en el corazón’, ahí se cayeron feo”.