Marco Villaseca se alejó del fútbol y ahora trabaja en peluquería canina

Marco Villaseca fue uno de los volantes más recordados en el fútbol chileno, debido a su áspero juego y constantes expulsiones.

Tras una larga trayectoria en la que destacó su paso por Colo-Colo y Rangers de Talca, el volante se alejó de la actividad y encontró una nueva profesión.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el exRangers confesó que se dedica a la peluquería canina junto a su esposa. “Yo soy el encargado de lavarlos y secarlos. Les entrego listos los perritos a mi señora para que ella les haga el corte”.

Villaseca incluso confesó que no está interesado en volver a acercarse al mundo deportivo. “Si hoy me proponen volver al fúltbol lo pensaría mucho y los más seguro es que no aceptaría. Yo no disfuto el fútbol. Ni siquiera lo disfrutaba cuando era jugador”.

Dentro de su palmares, destaca haber conseguido los torneos de 1997 y 1998 junto a Colo-Colo y haber jugado en la selección chilena.