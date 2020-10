Harold Mayne-Nicholls y posibles renuncias en ByN: “El ‘cambio de figuritas’ no me parece”

Las cosas en Colo Colo, rara vez, están tranquilas. Este jueves, la mesa directiva de ByN tuvo una nueva reunión para definir al nuevo entrenador del “popular”, situación que finalmente no ocurrió, pero sí se tuvo espacio para leer una carta que desató una nueva batalla entre los bloques que componen la mesa directiva.

En la misiva, cuatro directores que son opositores a Aníbal Mosa, pidieron una serie de cambios y reestructuración de ByN, entre las cuales, podría ser la renuncia del actual mandamás del “cacique”.

Ante la carta, el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, salió a comentar lo sucedido durante la tarde: “no me ha llegado copia de la carta. Que esté en la prensa primero me parece una falta de respeto. Sobre posibles renuncias tampoco podría contestar porque el “cambio de figuritas” no me parece, es lamentable que haya diferencias, es muy desgastador”, dijo.

Sobre el nuevo entrenador, el exmandamás del fútbol chileno adelantó que: “le pedimos a Marcelo Espina que nos entregará una terna o más nombres de posibles entrenadores para que venga a dirigir el club”, aseveró.

“El directorio no le ha dado autorización al gerente deportivo para hacer las gestiones del nuevo entrenador. Respecto a los bloques que existen, siento que hay que dejar de lado las diferencias porque está primero el club. Primero está Colo Colo, sus hinchas, su historia y su legado“, aseveró respecto a la opción de Gustavo Quinteros, quien estaba listo para llegar a Macul.

Al finalizar, comentó la posible salida o continuidad de Marcelo Espina: “en lo personal lo he dicho varias veces, para mi es un agrado trabajar con un profesional como Marcelo. No fue tema, bajo ningún tipo de análisis, si es que quiere seguir o no. Será una determinación de él y del directorio”, cerró.