Daniel Morón sobre el momento de Colo-Colo: “No es culpa de uno, sino que hay muchos culpables”

El mal momento de Colo-Colo se acrecienta tanto en lo dirigencial como en lo futbolístico, luego que el elenco albo cayera por 3-0 ante Peñarol en la Copa Libertadores.

En el día de su cumpleaños número 61, Daniel Morón, conversó con Los Tenores, sobre la difícil situación por la que atraviesa el Cacique. “No me lo imaginé, si bien el inicio de año fue un poco traumático, tuvimos que despedir a nuestro técnico que nosotros mismos habíamos elegido, nunca nos imaginamos que esto podía llevar el camino que lleva hasta el momento. Pensamos que el cambio de entrenador era necesario, se buscó de manera interina a Gualberto, después vino todo el problema de los sueldos, la pandemia retrasó mucho el fútbol, el equipo estuvo desamparado con el club, no hubo ni siquiera una cercanía con los preparadores físicos. Yo creo que todo eso ha colaborado con este mal momento“.

Además, el exarquero confesó que la responsabilidad de esto no recae en solamente una persona. “No es culpa de uno, sino que hay muchos culpables, tanto del directorio, de los jugadores, de los entrenadores, de todos los que participaron en el club. No se puede culpar solo a los jugadores, porque son los que ponen la cara y juega, porque en la directiva no se tomaron las decisiones que se debieron haber tomado. En un equipo de fútbol si se equivoca el arquero y es gol, el partido no lo pierde el arquero. Yo creo el tema de responsabilidades aquí hay que dárselas a todos y creo que como amante de los procesos, creo que hoy lamentablemente Colo-Colo tiene que ir en busca de la solución técnica“.

Morón no se la jugó sobre quién debería atajar en el Cacique, pero sí fue enfático en que Brayan Cortés ha bajado su rendimiento.”Lo de Brayan Cortés me llena el gusto, físicamente y técnicamente, pero él ha perdido una hermosa oportunidad de erigirse como el arquero titular indiscutido de Colo- Colo y haber aprovechado la lesión de Claudio Bravo en la Selección Chilena. Yo tenía otra ilusión, sigo creyendo en él, no sé qué le pudo haber pasado en este tiempo, las condiciones las tiene. A veces estos llamados de atención cuando te sientan en la banca, te hacen reflexionar. Por otro lado, yo a Miguel lo conozco, es un chico que tiene muy buenas condiciones, experiencia. Sería muy arrogante de mi parte decir quien debería jugar, si no estoy en el día a día”.

Sobre las pocas oportunidades que tienen los juveniles de Colo Colo, el Campeón de la Copa Libertadoeres en 1991 aseguró que no hay que cargarles la mano. “Creo que tampoco es el momento de exponer a los chicos para que te solucionen problemas que no han sabido solucionar los grandes. Uno va creciendo en una familia, al alero de lo que hacen los papás, en el fútbol no es la excepción. Sé que hay chicos que tienen muchas condiciones, pero no le tiremos esa responsabilidad para que esos chicos arreglen los problemas que tiene Colo-Colo. Me encantaría que en tres años más sea los que estén apechugando y lideren este equipo, a la par de todos los experimentados”.

Finalmente, sobre lo sucedido el sábado pasado con la suspensión del duelo contra Deportes Antofagasta, Morón prefirió no opinar. “Tendría que tener más cercanía y conocimiento de qué se hizo y qué no se hizo. Si fue el culpable que pague los costos, no me gustaría culpar a nadie de algo qué no sé. Seguramente que hay alguna desprolijidad, porque estas cosas que son tan groseras no pasan”, sentenció.