Presidente de Deportes Antofagasta fue categórico: “Queremos los puntos”

El presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, reiteró sus críticas al proceder de Colo Colo, el sábado, al no dejarlos ingresar al estadio Monumental y, finalmente, provocar la suspensión del partido que debían disputar por la fecha 12 del Campeonato Nacional. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el directivo apuntó contra Blanco y Negro, la ANFP y exigió justicia.

De partida, Sánchez argumentó que “los hechos son muy claros, por eso estamos solicitando los tres puntos, que se nos declare ganadores. Creemos que cumplimos con todo lo que correspondía, con los protocolos y llegamos al estadio. Nosotros queríamos jugar, para nuestros jugadores era importante enfrentar a Colo Colo”.

El timonel de los “pumas” también cuestionó las explicaciones entregadas por Blanco y Negro, a través de Marcelo Espina y Harold Mayne Nichols. Al respecto, argumentó que “si estaban listos para jugar, ¿por qué no nos dejaron entrar al camarín? Se contradicen, porque después decían que no nos dejaban entrar, para no contagiarnos. O sea, estaban dispuestos a jugar, pero no nos querían contagiar. Raro. Y se supone que en Colo Colo estaban en cuarentena, pero igual estaban en el estadio, arriesgando la salud de todos los que estaban ahí”.

El dirigente nortino espera que se declare al CDA como ganador del partido. “Nosotros no buscamos un castigo económico para Colo Colo, queremos los puntos. Vinimos, cumplimos, pero nos tuvimos que devolver a Antofagasta. Entonces, pretender que volvamos a viajar, con todo lo que implica, además de los riesgos, no corresponde”, alegó.

“Sería una injusticia hacernos jugar, que busquen una fecha y tengamos que viajar a mitad de semana, para un partido que en su momento no se jugó por negligencia”, agregó Sánchez, quien asegura que él, ni nadie de su club recibieron llamados, tampoco mensajes de directivos de Colo Colo, para solicitar la suspensión o el cambio del partido.