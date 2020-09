Harold Mayne-Nicholls y la defensa de Colo-Colo: “Imposible jugar si la ANFP nos prohibe jugar”

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro reapareció tras largos meses de silencio para defender al cuadro albo ante las acusaciones de la injerencia de suspensión del encuentro.

El expresidente de la ANFP recalcó que ellos siempre tuvieron la intención de saltar a la cancha. “Imposible jugar si la ANFP nos prohíbe jugar. Ellos fueron los que determinaron suspender el partido. Nosotros no teníamos ningún problema en jugarlo. Me parece que hay una contradicción muy grande entre lo que dice la ANFP y lo que hizo. Es difícil entender como una suspensión de ellos nos pueda acarrear un castigo”.

De paso, Mayne-Nicholls reiteró que los albos jamás suspendieron el encuentro y que no les parece justo una eventual sanción. “Colo-Colo ni ningún club miembro de la ANFP puede suspender un partido. Solo lo puede hacer un árbitro o la ANFP directamente. Entonces, ¿Cómo es posible que una suspensión de ellos mismos sea el castigado el club que quería salir a jugar? Nosotros seguimos todo el protocolo. Si interpretáramos de aquella manera que cualquier club que tenga a alguien con Covid-19 perdiera los puntos. La ANFP nos suspende y nos castiga por suspendernos. Si quiere el presidente trasladar el tema al tribunal de disciplina, ahí estaremos defendiendo”.

Ante la duda de cómo los jugadores estaban en el estadio si deberían haber cumplido cuarentena, el directivo no quiso profundizar. “Complejo el tema, porque de acuerdo a los protocolos no podíamos desplazarnos porque no teníamos los permisos de la Seremía, no se cómo podríamos haber jugado el partido. Es evidente que con resultados positivos ya podíamos desplazarnos. Si esa es la causal para que dicte la norma de perder los tres puntos, se hace incomprensible que la ANFP haya suspendido el partido”.