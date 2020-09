Manuel Pellegrini sobre Claudio Bravo: “Estaba seguro que era el portero que necesitábamos”

Este sábado, el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo recibirán al Real Madrid en el estadio Benito Villamarín.

Actualmente, los dirigidos del Ingeniero están punteros junto al Granada. En conferencia de prensa, el entrenador chileno resaltó la importancia de mantenerse en los primeros puestos. “Por supuesto que mantenernos en punta será siempre importante, pero lo importante es llegar a la punta cuando termine el campeonato. Es un partido en casa, donde independiente del rival tenemos que tener una mentalidad ganadora, positiva y ambiciosa para intentar seguir en los primeros lugares de la tabla aunque vayan solamente tres partidos”.

Pellegrini, quien dirigió al elenco merengue entre 2009 y 2010, explicó lo que significa para él jugar este partido. “Es un partido importante, pero no porque sea el Madrid lo hace más importante. Hay que intentar ganar desde el primer minuto. Para mí el Real Madrid fue una institución que tuve la fortuna de dirigir durante un año, con los resultados que saben, donde dejé mucha gente amiga mía, así que va a ser siempre un agrado siempre estar con ellos, enfrentándolos o conversando con amistad”.

Además, el Ingeniero tuvo palabras especiales para la actuación que ha tenido Claudio Bravo en estos partidos. “Claudio Bravo tiene una responsabilidad por su trayectoria, de seguir haciendo crecer este equipo. Se ha adaptado muy bien, los jugadores también a su manera de jugar, de gritar dentro del campo, así que desde el comienzo, desde que lo elegí para que viniera y él aceptó. Estaba seguro de que era el portero que necesitábamos, que acompañara a Joel”.

Finalmente, al igual como Zinedine Zidane lo elogió, Pellegrini se tomó un momento para hablar sobre el francés. “La carrera de Zinedine, tanto como jugador, que fue de los mejores del mundo, como de técnico ha sido brillante. No es fácil dirigir al Real Madrid, no es fácil ganar tres Champions, ha tenido momentos complicados, tuvo también la personalidad de irse cuando detectó que no se daban las condiciones para seguir con su trabajo. Y volvió en un momento muy complicado y tuvo la capacidad de sacar al equipo adelante y sacar LaLiga. Zidane ha dado muestras de lo que es capaz de hacer y es uno de los mejores técnicos“, sentenció.

El partido entre el Betis contra el cuadro merengue será este sábado a las 16:00 horas.