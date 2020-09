Zinedine Zidane llenó de elogios a Manuel Pellegrini: “Seguramente veremos un buen Betis este año”

Este sábado, el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo recibirán al Real Madrid en el estadio Benito Villamarín. Actualmente, los dirigidos del Ingeniero están punteros junto al Granada, mientras que los merengues vienen de empatar sin goles ante la Real Sociedad.

En la previa de este partido, el entrenador de los blancos, Zinedine Zidane, afirmó que quieren mostrar una mejor cara que en el duelo pasado. “Lo primero sabemos contra quien nos enfrentamos, un buen equipo de esta Liga, pero no cambia nada para nosotros. Queremos hacer un buen partido y mejorar como siempre, porque se puede siempre mejorar y hacerlo bien”.

Además, el DT francés respondió las críticas por la falta de gol de su equipo. “La ineficacia no lo veo así, porque sería decir que no fuimos eficaces el año pasado y no es así. Hubo períodos menos eficaces, pero no me da miedo, pero hay que trabajar mucho más y es mi responsabilidad como entrenador. Y los jugadores lo saben. Pero no estoy de acuerdo en que no seamos eficaces. Lo importante es el equilibrio. Yo firmaría ganar siempre por la mínima y no encajar goles, pero estoy seguro de que vamos a hacer goles“.

Finalmente, Zidane tuvo palabras para el aporte de Manuel Pellegrini en su nuevo equipo. “Betis tiene la misma plantilla, pero ha cambiado a un entrenador. Conocemos a Pellegrini que tiene más experiencia y sabemos lo que puede aportar a su equipo y es lo que está haciendo. Creo que siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad, con la experiencia de este entrenador, que seguramente va a aportar sus cosas, seguramente veremos un buen Betis este año y contra nosotros“, sentenció.

El partido del equipo de los chilenos ante el Real Madrid será este sábado a las 16:00 horas.