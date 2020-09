Hernán Caputto entrega tranquilidad sobre Walter Montillo: Llegará de buena manera al partido contra Unión Española

Este domingo, Universidad de Chile enfrentará a Unión Española a los 16:00 horas en el estadio Santa Laura.

En las últimas dos prácticas Walter Montillo no ha entrenado con normalidad. Sin embargo, el entrenador de los azules, Hernán Caputto, confirmó que el futbolista está en buenas condiciones físicas para el duelo contra los hispanos. “Ayer y hoy entrenó diferenciado, pero tiene que ver con sobrecargas que a veces se generan y son normales. Queremos que llegue al partido y llegará de buena manera, mañana entrenará de manera normal”.

La “U” enfrentará dos partidos claves para seguir escalando en la tabla: Unión Española y Universidad Católica. El DT afirmó que el objetivo es continuar creciendo como equipo. “Con estos rivales estamos parejos en las posiciones y obviamente uno anhela siempre ganar para ir acortando distancia en este caso al primer puesto. Calera ya pasó nuestro puntaje, pero creo que lo más importante es seguir creciendo como equipo, eso nos ha llevado a seguir escalando posiciones. Debemos seguir haciéndolo, porque estar en Universidad de Chile es aspirar siempre a lo máximo”.

Además, Caputto anticipó lo que será el partido ante la escuadra hispana. “Va a ser un muy buen partido desde lo que proponemos y lo que ha propuesto durante un tiempo la Unión con Ronald Fuentes. Vamos a ir a buscar el partido, independiente de la cancha. Por supuesto buscaremos los tres puntos, queremos seguir creciendo y afiatarnos como equipo”.

Sobre el mediocampo que utilizará ante el elenco de Santa Laura, el estratega afirmó que Gonzalo Espinoza continuará como titular, a pesar de la recuperación de Sebastián Galani. “Va a seguir Gonzalo, lo ha hecho de muy buena forma. Es importante recuperar a varios jugadores, no solo a Sebastián que se está poniendo en plenitud de forma. Eso es lo que quiere un entrenador, no se me genera una dificultad, se genera una oportunidad de tener a todos los jugadores aptos para competir de la manera que merece Universidad de Chile”.

Finalmente, Caputto destacó lo que está haciendo el equipo en materia ofensiva. “Estamos llegando, estamos ganando el partido, tenemos una de las vallas menos batidas y somos uno de los equipos más goleadores del torneo. Tenemos al goleador del torneo y al mayor asistidor, eso es muy importante. Hay momentos donde nos adueñamos totalmente del juego y probablemente si somos más certeros genera una tranquilidad normal, pero yo creo que vamos bien”, sentenció.