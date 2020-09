Felipe Campos: Hubo un quiebre cuando volvimos a entrenar, donde no se nos daba el compañerismo

Colo Colo no entrenó para el partido ante Deportes Antofagasta, ya que esta jornada se realizaron los exámenes PCR que son requisitos para llevar a cabo el duelo. .

Los albos vienen de caer por 2-0 ante Athletico Paranaense por la Copa Libertadores y en el torneo nacional están en el puesto 16º con 15 puntos.

En conferencia de prensa, Felipe Campos, comentó la situación difícil en la que está el Cacique. “Si tuviera las respuestas lo haríamos en la cancha. No nos están saliendo las cosas hace harto rato. No tengo la excusa del técnico, solamente de nosotros. Estamos pasando por un mal momento, nos falta afiatarnos más y tener un buen resultado. Somos súper autocríticos no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer”.

Además, el defensa reiteró que la responsabilidad no es del entrenador Gualberto Jara. “Si nosotros perdemos, obviamente el hincha siempre va a querer pedir la cabeza de alguien, y en este caso es la de Gualberto. Pero es responsabilidad de nosotros, porque somos nosotros los que estamos en la cancha. No están saliendo las cosas y el tema de amor propio eso es de nosotros. No le echaría la culpa al técnico”.

El “Murci” también tuvo palabras para la situación extra futbolística que también los ha complicado durante este tiempo. “Se acumulan muchas cosas que están pasando por la dirigencia, por Colo Colo. Se habló que los jugadores no estábamos todos alineados, pero eso es falso. Sí hubo un quiebre en cuanto a cuando volvimos a entrenar, pero más que no pescarnos o saludarnos, no se nos daba el compañerismo y el compartir como en semanas anteriores. Hay veces que las cosas no te salen, no creo que alguien quiera perder, uno siempre quiere ganar. Son situaciones que pasan en el partido, pero hay revancha”.

El defensor también confesó que no sabe las razones por las que Colo Colo tiene tan pocas ocasiones de gol. “Si tuviera respuesta la diría y la plantearíamos en el partido. No tengo una respuesta sobre por qué no nos creamos situaciones. Nosotros practicamos y entrenamos para generarnos situaciones de gol, son situaciones que luego en el partido no nos salen. Estamos pasando por esa mala racha, pero hay que ponerle el pecho a las balas. Estos momentos así me gustan porque me hacen sacar experiencia y crecer como persona”.

Finalmente, Campos afirmó que el elenco albo no debe privilegiar un frente sobre otro, sino que en ambos rendir.”Creo que somos Colo Colo y el foco tiene que estar en los dos torneos. Si bien en el campeonato nacional no vamos bien, pero no por eso tenemos que dejar de lado la Copa Libertadores, porque es importante para nosotros. Hay que estar en los dos frentes peleando“, sentenció.

El partido contra Deportes Antofagasta está programado para este sábado a las 11:00 horas en el estadio Monumental.