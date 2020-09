Carlos Caszely: Si yo hubiese sido Marcelo Espina, habría renunciado cuando se fue Mario Salas

Colo Colo cayó por 2-0 ante Atlhetico Paranaense, en duelo válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El histórico Carlos Caszely, en conversación con Los Tenores, analizó el mal rendimiento que ha tenido el Cacique en este último tiempo. “Es un fracaso el que Colo Colo no pelee el campeonato, no digo ganarlo. No pasar un par de rondas en la Copa Libertadores es un fracaso, Colo Colo está acostumbrado en pelear los primeros lugares. Yo creo que este fracaso parte cuando llega Marcelo Espina con Mario Salas con una propuesta innovadora y como se va Salas, la propuesta no es la misma, hay una incertidumbre de lo que se pueda hacer”.

El exdelantero tuvo palabras para cada uno de los centro atacantes que tiene el cuadro albo. “El respeto que se merece Esteban Paredes por ser el goleador del fútbol chileno, es un hombre que retornó hace cinco años y es el que lo tiene todavía con la ilusión de estar en Primera División. Blandi no lo conozco, no se cuáles son las características porque no lo he visto en un partido completo, cuando ha jugado no ha tenido los hombres que le meten una pelota con ventaja por lo tanto no sabemos como juega”·, comenzó diciendo.

“Parraguez es un chico con mucha fuerza, pero que le faltan muchas muchas condiciones futbolísticas para usar la nueve de Colo Colo, no la sabe controlar, no la sabe mantener para tener desahogo en la delantera de Colo Colo”, afirmó el rey del metro cuadrado.

Además, Caszely fue crítico con la gestión del Gerente Deportivo, Marcelo Espina. “Lo de Marcelo Espina es como los jugadores que vienen de vuelta, le pasó a Chupete Suazo que pasaron cuatro fechas sin hacer un gol y lo pifiaron, le pasó a Lucas Barrios y le va a Matías, si no tiene un partido más o menos decente. Colo Colo no está para estar viendo a estos gallos que fueron grandes. ¿Cuál es el proyecto que tenía Marcelo con Mario Salas que fracasó? Con la mano en el corazón, yo habría renunciado con Mario Salas, me hubiese ido, porque el proyecto que trajo Ruiz-Tagle fracasó rotundamente, no debería seguir”.

Al ser consultado por los tres puestos en que debería reforzarse el Cacique a mitad de campeonato, el “Chino” fue claro en su lista. “Un arquero que gane partidos, dos centrales rápidos, un mediocampista de creación, un puntero bueno, un entrenador de categoría, un preparador físico que los tenga en buena forma, porque Colo Colo físicamente anda un desastre, un Gerente Técnico que traiga jugadores de verdad y sin más peleas entre Mosa y Vial“, aseguró entre risas.

Al volver a ser consultado, Caszely intentó responder de forma más realista. “Lo primero que hay que traer es un mediocampista de creación que haga jugar a los delanteros, el Mati ya no es el Mati glorioso que nosotros vimos hace 15 años atrás, no tiene las características ni la fuerza y está mal físicamente. Yo traería un central de verdad, que sepa salir jugando y falta un lateral izquierdo de verdad, que pueda tener el ida y vuelta”.

Finalmente, el exdelantero comentó que hay que hacer con la búsqueda de entrenador. “Han llegado más de 200 currículos a Colo Colo y todos son vende humo, el que llegue hoy a Colo Colo va a decir que tenía un equipo desgastado, viejo, va a tener mil excusas para hacer una mala campaña. Yo creo que se debería traer un técnico, sentarlo en la galería y preguntarle qué le traemos para tener el próximo año un equipo competitivo”, sentenció.