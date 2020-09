Ángel Di María, tras no ser citado a la Selección Argentina: Dicen que estoy grande, pero puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé

Uno de los ausentes en la nómina de la Selección Argentina para iniciar las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 es Ángel Di María.

El futbolista del PSG, en conversación con Closs Continental, comentó su sensación al quedar fuera de los duelos contra Ecuador y Bolivia. “Si uno se pone en el recambio, Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi no tendrían que estar. Si lo haces, lo haces con todos, no con algunos”, comenzó diciendo.

“Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar”, afirmó el argentino.

Di María fue enfático en expresar su deseo de regresar a las convocatorias de Lionel Scaloni. “A veces uno aguanta y aguanta las críticas, pero en un momento explotas y contestas, me quedé callado mucho tiempo. No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la Selección es lo máximo.​ Amo estar en la Selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina. Voy a dar el 100%”.

El futbolista, que la temporada pasada anotó ocho goles por la Ligue 1 y ya se coronó con un tanto ante el Nice, aseguró que cada vez que rinde en el PSG es para estar en la Albiceleste. “Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar”.

Finalmente, Ángel Di María fue sancionado con cuatro partidos tras escupir a un rival. El jugador lamentó el castigo. “Recién volví de la reunión con la gente de la Liga, es una sanción dura difícil porque es mucho tiempo, como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice lo hice por una reacción, me equivoqué, pero del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron”, sentenció.