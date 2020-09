Klopp y el tremendo duelo del Liverpool ante el Leeds de Bielsa: “¡Qué partido, qué rival!”

Jurgen Klopp llenó de halagos al Leeds de Marcelo Bielsa, tras el gran partido que le hicieron al Liverpool en el inicio de la Premier League, el cual terminó 4-3 a favor de los últimos campeones de la competición inglesa.

“Avisé que lucharíamos contra ellos porque la forma en la que juegan es incómoda. Claro que podríamos haber jugado mejor, pero cuando enfrente hay un rival que te lleva a cometer errores, que defiende con pasión uno contra uno en toda la cancha, te demanda mucho”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “el Leeds es diferente a todos los demás equipos y hará una gran temporada. ¡Qué partido, qué rival! Amo esto“.

Finalmente, Klopp terminó diciendo que “si no respetas al rival te matan a modo de fútbol y me gustó mucho la actitud de mi equipo. Debo decir que simplemente no se detienen, me gusta”…