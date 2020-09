Thomas Rodríguez: “En Colo Colo no podría jugar nunca”

Leonardo Rodríguez, su padre, fue una figura que hasta el día de hoy se recuerda como uno de los mejores jugadores en la historia de la Universidad de Chile.

Y es por eso que su vínculo con la U es estrecho, donde siendo muy pequeño dio la vuelta olímpica en andas de su papá cuando los azules ganaron algún título.

En el programa Después Te Explico de Redgol, el jugador de Unión La Calera enfatizó que, en su proyecto de carrera, no está vestir la casaquilla alba.

“En Colo Colo no podría jugar nunca ya que es algo prohibido de familia, no hay ni posibilidad de elegirlo yo”, sentenció Tomy.

Rodríguez agregó que “algunos técnicos que por ahí se interesaron en mi, no me dio pie ni para hablar y siento que en Colo Colo no voy a jugar nunca”.

En relación al Superclásico del fin de semana y la presión que recae sobre los azules tras siete años sin ganar a los albos, Rodríguez recalcó que “en este caso la U tiene jugadores de jerarquía y no creo que les vaya a afectar lo que se dice. Lo terminará ganando el que esté más fino y en mi caso espero que sea la U”.