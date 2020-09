Lunari: Cómo no me voy a ilusionar con Católica, si la han dirigido técnicos sin trayectoria

Ricardo Lunari es considerado uno de los grandes ídolos de Universidad Católica por su buen rendimiento junto a los cruzados durante la década de los 90′, además de su constante identificación con el club precordillerano.

En conversación con “Grítalo América”, programa deportivo conducido por Alberto Jesús López, Lunari conversó abiertamente sobre una de sus mayores ambiciones profesionales, transformarse en el técnico de la UC.

El técnico argentino aseguró que jamás se han acercado a ofrecerle algún cargo en la institución. “En 22 años que me fui de Católica nunca me ofrecieron nada, no es que no me ofrecieron el primer equipo, sino que no me ofrecieron ni la sub 20, ni la sub 17, ni la sub 15, ni la sub 12, no me ofrecieron la escuelita de fútbol, no me ofrecieron ser portero de San Carlos de Apoquindo”.

Lunari aprovechó de criticar abiertamente a algunos entrenadores que han pasado por la institución sin contar con la experiencia necesaria. “Ojo que a mí me piden tantas evaluaciones y a la Católica la han dirigido algunos entrenadores que nadie sabe cómo llegaron. No hay que olvidarse, yo no me olvido de todo eso, porque hace 22 años que estoy con un ojo puesto en cada cosa que hace la Católica para ver si en algún momento tengo la chance. Dirigieron tantos entrenadores a Católica sin ningún tipo de trayectoria o de aval, que yo como no me voy a ilusionar”.



De todas formas, confesó que no pierde la ilusión de poder asumir dicho desafío. “Siempre tengo la esperanza porque cada vez que se va el técnico de la Católica, alguien tira por ahí mi nombre, rebota siempre o lo descartan automáticamente”.

El formado en Newells Old Boys aseguró que está dispuesto a asumir incluso en juveniles para que vean su estilo de trabajo. “Que averigüen, que me llamen, que me conozcan pero sino me conocen, sino me permiten. Yo quiero dirigir la sub 12 de Católica, para que me conozcan, para que me vean trabajar, para que me evalúen, si ellos necesitan tantas evaluaciones para tomar decisiones”.