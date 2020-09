Martín Palermo: “Irme a Chile me permitió volver a tomarle el gusto a dirigir”

En conversación con el programa “Todos somos técnicos” del CDF, Martín Palermo habló sobre su etapa como entrenador en nuestro país, asegurando que eso le sirvió para reencantarse con la disciplina.

“Santiago es una ciudad hermosa para vivir. Ojalá tenga la chance de volver al fútbol chileno, siempre me sentí a gusto. Cuando empecé en Argentina toda la prensa me pedía que mis equipos salieran campeones y lo sufrí mucho. Pero irme a Chile me permitió volver a tomarle el gusto a dirigir“, lanzó.

Tras ello, Palermo analizó más en profundidad el fútbol chileno y señaló a Pablo Aránguiz, volante de la U, es una de las grandes cartas que tendrá la selección a futuro.

“Yo lo tuve en Unión, y es un jugador distinto, con una calidad muy buena. Te puede meter una pelota de gol en cualquier momento. Pero hay que exigirle y estarle encima, para que aproveche ese potencial. Tiene que asumir más protagonismo en la U y en la Selección“, cerró.