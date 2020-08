Hugo Tocalli y el “Caso Messi”: “Algo muy raro tuvo que haber pasado”

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Si existe alguien que conozca a Lionel Messi en su período de juventud y fue parte de su proceso para llegar a ser el mejor del mundo, es Hugo Tocalli.

El ex técnico de las selecciones menores de la Argentina, y que tuvo a la “Pulga” en aquellos combinados, entre ellos el Sudamericano sub 20 de Colombia el año 2005 cuando la albiceleste clasificó a la Copa del Mundo de Holanda para luego coronarse campeón (aunque sin Tocalli, ya que a su vez estaba de ayudante de José Pekerman en la Copa Confederaciones), tuvo palabras para lo que es la incertidumbre que vive el jugador en virtud de su futuro.

En diálogo con ADN Deportes, Hugo Tocalli fue claro en señalar que todo esto que vive Leo es sorprendente, “yo pensaba que no se iba a ir del Barcelona, es un golpe grande”.

En relación a los rumores que hablan que el rosarino estaría presionando para que el presidente de los blaugranas, Josep María Bartomeu dimita a su cargo, el ex entrenador de Colo Colo aseguró que “todas esas cosas no las puedo creer de Messi, conociéndolo como lo conozco no creo que sea capaz para esas cosas”.

Pero toda la verdad no se sabe y no está dicha, según el propio estratega trasandino, ya que no es normal como se dieron las cosas.

“Tiene su casa, tiene su todo en Barcelona, su familia. Me parece muy raro, algo muy raro tuvo que haber pasado, para mí”, enfatizó Tocalli.

Sobre sus deseos a futuro para Lionel, el técnico solo comentó que espera que el jugador vuelva a relucir como es habitual en él, “que los cuatro, cinco años o seis años de jugar que le quedan se sienta feliz, que no viva presionado ¿Viene a la selección? Presionado ¿Va allá? Presionado ahora, entonces que sea feliz jugando que es lo más lindo que hace él y lo pueda disfrutar”, finalizó.