Periodista de “France Football” por salida de Messi: “No habrá marcha atrás, su intención es irse a otro club”

La noticia de que Lionel Messi habría decidido su salida del FC Barcelona despertó el interés de todo el mundo y bastantes reacciones por parte de sus excompañeros.

En conversación con “Los Tenores”, el periodista francés Florent Torchut, corresponsal de “France Football” contó que el ambiente está complicado entre el argentino y el club. “Messi se va porque está harto de cómo está dirigido el club”.

El periodista aprovechó de descartar un “arrepentimiento” por parte del seleccionado argentina. “Veo muy difícil, tengo buena relación con el entorno de la familia del jugador, ellos me confirmaron que no habrá marcha atrás. Su intención es irse a otro club”

Por otro lado, Torchut confirmó que el presidente del club, Josep María Bartomeu no quiere renunciar. “No se quiere ir del Barca, no va a presentar su dimisión. Sigue firme y cree que no es responsable de lo que está pasando”

De todas formas, aprovechó de descartar que esta movida haya sido gestionada de manera directa por la directiva del club. “De forma no intencional podría ser, pero no creo que hayan querido hacer eso. Saben que quedarían en la historia del Barca como el presidente que echó a Messi. La directiva no tiene el profesionalismo ni el carisma para manejar el club”.

Consultado por el rendimiento de Arturo Vidal en la presente temporada, Torchut aseguró que aportó de manera positiva. “Le aportó muchas cosas, sabemos todos que Busquets, Suarez y Messi no defienden mucho. Pero aporto un poco de musculo y le hizo bien al Barca. Lo veo difícil por como han tratado a las estrellas de este equipo”.