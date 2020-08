Alfonso Parot y las celebraciones: “Hay que acatar las normas si queremos que todo esto continúe”

El líder Universidad Católica espera el regreso del campeonato cuando este sábado reciba a Unión Española a las 18:30 horas, en duelo pendiente de la séptima fecha del certamen nacional.

“Hay ansiedad y está ese cosquilleo de los días previos, hay que manejarlo lo mejor posible para que no nos desconcentre”, dijo el lateral izquierdo Alfonso Parot.

Parot reconoció que están confiados en esta semana distinta en la que ya preparan partidos y que el técnico Ariel Holan le da mucho énfasis a la intensidad, aspecto que desean plasmar en la cancha.

Sobre el tema de las celebraciones en los goles, el “Poncho”, quien es muy cercano al goleador de La Franja, Fernando Zampedri se refirió a esta nueva modalidad en la que no podrán abrazarse y el atacante argentino no podrá recibir con calidez el saludo de sus compañeros.

“Si no hay que celebrar, no se celebrará y lo haremos con el distanciamiento social que corresponda. Hay que acatar las normas si queremos que todo esto continúe”, recalcó el ex Rosario Central.

Además, tuvo palabras para la disputa en el puesto que sostiene con Juan Cornejo y la catalogó como sana. “No podemos jugar todos, pero al que le toque jugar es porque está mejor preparado y hay que bancarlo, estamos todos remando para el mismo lado”, finalizó el zurdo.