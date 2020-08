Matías Fernández y su futuro: Si el físico no me lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones

Hace rato no se escuchaba la palabra de Matías Fernández. Uno que en su regreso a Colo-Colo a comienzos de temporada, no ha podido repetir su notable forma físico y futbolística del año 2006 cuando llegó a ser elegido el Mejor Jugador de América.

Pero esas complicaciones parecieran quedar atrás, ya que el mediocampista albo dijo que cada vez se siente mejor y se encuentra a disposición del técnico, Gualberto Jara. “Se crearon muchas especulaciones, pero yo me siento bien. Las ganas siempre están de aportar al equipo y si el físico no me lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones, pero me siento con confianza, hace tiempo no me sentía como me siento ahora, comentó el Mati.

Además, reconoció que los trabajos específicos le han ayudado a superar el problema en su rodilla derecha y si bien está una semana atrasado en relación a sus compañeros, cree sentirse cada vez mejor.

Consultado sobre las perspectivas de Colo Colo y recuperar terreno en la tabla de posiciones, Fernández indicó que “a pesar que estuvimos sin entrenar tres meses, veo bien al grupo y con ganas de salir de esa posición desagradable y que el pueblo colocolino no está acostumbrado a estar. Quiero que el equipo juegue bien y para eso estamos unidos”.

Matías Fernández solo ha jugado 63 minutos en el presente torneo nacional y 43 en las semifinales y final de Copa Chile. En la reanudación del fútbol chileno, Colo-Colo recibirá a Santiago Wanderers este sábado a las 13:30 horas en el Monumental, en duelo pendiente de la octava fecha del certamen.