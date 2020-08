Ignacio Jara, delantero chileno que juega en Brasil: “Quiero mostrar mi fútbol y hacer las cosas bien”

Ignacio Jara, delantero chileno que juega en el Goias de Brasil dio positivo de Covid-19 en un examen que le realizaron desde el club.

En conversación con Los Tenores, el atacante confesó que es asintomático. “Esos exámenes se están haciendo diario. Antes de cada partido nos estamos haciendo los tests. Tras el partido con Palmeiras me notificaron que estaba positivo. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma”.

Sobre su presente en Brasil, el exCobreloa expresó lo complejo que fue el proceso de adaptación. “Es un campeonato súper duro, súper fuerte. Los primeros meses me costó mucho el cambio de ritmo y adaptarme acá. Pero por algo estoy acá, quiero mostrar mi fútbol y hacer las cosas bien”.

Pensando en la selección chilena, Jara comentó que no ha tenido comunicación con el equipo que lidera Reinaldo Rueda. “Hasta ahora no he tenido ningún tipo de comunicación. Estoy muy atento. Quiero hacer las cosas bien y jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Si uno tiene un rendimiento alto en Brasil, va a tener más de una opción para llegar a la selección. Vivo el momento y si no es ahora, en algún momento se dará”.

El delantero aprovechó de enviarle su cariño a dos entrenadores nacionales. “Siempre he sido agradecido de lo que me da la vida y el fútbol. Personas lindas dentro y fuera de la cancha. El profesor Víctor Rivero y Cesar Bravo siempre están hablando conmigo”.