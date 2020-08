Periodista argentino por el futuro de Lionel Messi: “A esta hora lo más firme es el Manchester City”

Hernán Sisto, periodista argentino conversó con “Los Tenores” sobre el revuelo generado por la inminente partida de Lionel Messi del Barcelona.

En diálogo con ADN Deportes, Sisto recordó que el trasandino venía bastante molesto con la dirigencia culé hace varias temporadas. “Era de suponerse. Esto viene de hace un tiempo. Messi hace un tiempo viene pidiendo un recambio en el Barcelona. Han llegado jugadores que han demostrado no estar a la altura del mejor equipo de la historia”.

De paso, descartó tajantemente la opción de que Messi pueda llegar al Inter de Milán. “En cuanto al destino, me han descartado el Inter de entrada. No han quedado de la mejor forma post pandemia. Incluso podría partir Conte. Me han dicho que no hay manera que el Inter pueda afrontar el gasto económico”.

El periodista de TyC Sports aseguró que la opción más concreta para el ídolo culé es Inglaterra. “Hoy a esta hora, lo más firme es el Manchester City. En el City hoy con Guardiola, esto cerraría por muchos lados. Sumado a que Agüero es uno de los mejores amigos de Messi. Lo económico también es importante. No cualquier equipo puede costear lo que significa Messi”.