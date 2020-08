Aseguran que Messi ya habló con el Manchester City para ser el próximo refuerzo del club

Tras el sorprendente anuncio que efectuó Lionel Messi durante este martes, asegurando que desea marcharse del Barcelona, desde el medio Cadena Ser de Cataluña, aseguran que el astro argentino ya tiene definido su futuro destino: ir al Manchester City de Pep Guardiola.

“Messi ya ha hablado directamente con gente del Manchester City y le han dicho que van a intentar ficharlo“, sostienen.

En esa línea, añaden que “una de las principales si no la mayor preocupación del Manchester City es ver cómo cuadra el ‘Fair Play Financiero’, que ya les ha traído problemas en el pasado. No es la única, ya que el Manchester City ya ha pedido también a Leo Messi que no les haga lo que hace un par de temporadas, que pareció que amagó con que se iba a marchar y al final se quedó”.

Finalmente, desde el sitio catalán indican: “Es cierto que esta situación es diferente, ya que Messi ha ido un paso más allá al enviar un burofax al FC Barcelona para dejar claro que se quiere marchar”.