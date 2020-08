Enrique Osses sobre las celebraciones de los goles: “Vamos a tratar de tener sentido común y no sancionar si no hay excesos”

El próximo 29 de agosto volverá el fútbol chileno, luego que así lo confirmara el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, el Presidente de la ANFP, Pablo Milad y los capitanes de los clubes de Santiago.

En conversación con “Los Tenores Puertas Adentro”, el Presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Osses, explicó cómo se tomaron esta noticia en el mundo del arbitraje. “El escenario era complejo en sí y más para los futboleros que no tenemos nuestra actividad semana a semana. Fue un momento complejo para todos desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista social y económico han sido meses bastante duros, por lo tanto tener la noticia que el fútbol vuelva genera un poco de esperanza para lo que viene“.

Además, el exreferi aseguró que han sido tiempos difíciles para todos sus colegas.”La ANFP ha hecho lo que ha podido con préstamos sociales, el sindicato de árbitros ha ido en ayuda de ellos con algunas bonificaciones. En general la familia del arbitraje ha estado bastante unida, hemos hecho bingos solidarios, hemos hecho cosas para palear un poco los problemas económicos sociales. Es una forma de estar unidos, nos hemos hecho fuertes en este tiempo”.

En la entrevista con Aldo Schiappacasse, Osses explicó cuáles son las medidas sanitarias que tendrán que seguir los árbitros. “Vamos a tener los mismos protocolos que los planteles de los clubes. Vamos a tratar de concentrar lo menos posible, los transportes van a ser mayoritariamente terrestres. En el camarín vamos a tener que disminuir la cantidad de gente. Se acabó el intercambio de camisetas, banderines, saludos con la mano, de todo lo que hemos visto estos dos meses de competencias europeas que se han jugado. Esperemos que todos puedan cumplirlo de buena manera”.

Además, el Presidente de la Comisión de Arbitraje afirmó que la actividad seguirá contando con la tecnología del VAR.”El fútbol vuelve con VAR en los partidos de Primera División, se ha modificado las distancias de las cabinas, se han disminuido la cantidad de personas para poder operar con las medidas sanitarias que corresponden”.

Osses también confesó que no todas las celebraciones en los goles deben ser sancionadas por los árbitros.”La regla tiene una letra y un espíritu, lo que se busca es no generar los excesos y tratar de no hacer de esto algo preparado. Antes de la pandemia existían festejos que eran una coreografía, eso hay que tratar de evitarlo, pero no si en algún momento se produce una celebración que nace natural. Nosotros vamos a tratar de tener sentido común y no sancionar esas conductas. No se debe ser penalizado si no hay excesos”.

Finalmente, el exárbitro explicó lo que han conversado desde la Confederación Sudamericana de Fútbol para la Copa Libertadores. “Lo que se está manejando es que Conmebol realice algunas burbujas sanitarias y mande a los árbitros de todos los países a ciertos países fronterizos durante un largo período de tiempo. Aún no sé quiénes son, dónde van a estar ni en qué fechas se van a ir. Entiendo que van a ser 40 árbitros a nivel regional y ellos van a dirigir todos los partidos que restan de la primera fase”, sentenció.