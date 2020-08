La durísima confesión de Kylian Mbappé después de las semifinales de Champions: “Creí que había muerto”

El delantero francés del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, lanzó una durísima frase luego de la lesión que sufrió en la final de la Copa de Francia, justo antes de llegar a la fase final de la Champions League.

En conversación con el medio RTL, el delantero galo indicó: “Cuando me lesioné contra el Saint-Étienne, creía que había muerto. Estuve llorando durante toda la noche. Estaba muy mal y no quise hablar con el resto para no mostrarles cómo estaba aquel día. No fue una lesión bastante grave, por ello quiero dejarlo todo en el terreno de juego durante la final del domingo”.

Finalmente, tuvo palabras sobre la primera final de Champions que disputará el PSG en su historia. “Tengo los mismos sentimientos que cuando alcanzamos la final del Mundial en 2018. Hemos creado un grupo en el que cada uno aporta cosas. Es más fácil correr para un compañero al que aprecias. No sé si nos hizo ganar, pero desde luego que ayudó a conseguirlo”, cerró.

Caber consignar que el elenco galo espera en la final al vencedor de la otra llave, que disputarán el Bayern Munich ante el sorprendente Olympique de Lyon.