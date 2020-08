Heraldo Muñoz: “A Bachelet le pidieron la opinión si sancionar o no a Arturo Vidal”

Por Carlos Madariaga.

Como muchas veces ha quedado en evidencia, el fútbol y la política han tenido vínculos ineludibles en la historia. Chile no es la excepción y uno que lo vivió en carne propia fue Heraldo Muñoz, ex canciller de Michelle Bachelet en su segundo período como Presidenta de la República.

Ya en los primeros meses de gestión, y como testigos de la participación de Chile en el Mundial de 2014, las anécdotas sobran. “Teníamos una visita oficial a Estados Unidos tras la Copa del Mundo. Nos recibe Barack Obama en la Casa Blanca y lo primero que le dice a Michelle Bachelet no es una bienvenida protocolar. Le dijo “ustedes deberían haber ganado ese partido contra Brasil, jugaron muy bien”. Era evidente que mucha gente tenía la sensación de que Chile merecía más”, recordó Heraldo Muñoz en conversación con Aldo Schiapacasse en los “Tenores Puertas Adentro”.

El nivel de cercanía entre el seleccionado nacional y la mandataria era evidente. Ya los había visitado durante la concentración en el Mundial de Sudáfrica 2010 y compartió con los jugadores en el camarín tras el duelo con Australia 4 años más tarde.

Vínculo que llegó a niveles insólitos, sobre todo en la Copa América 2015. Un ejemplo fue toda la repercusión tras el famoso choque de Arturo Vidal en su Ferrari. “Tuvimos una conversación con Bachelet al respecto. Aparentemente le pidieron la opinión a ella sobre el tema, algo medio fuera de lugar. Mi postura era que debería haber sido sancionado, con todo el dolor de mi alma, porque es un jugador indispensable en la selección. Al final, no sé qué le dijo la presidenta a quien le consultó, que puede haber sido el propio Sergio Jadue. Pero eso no lo sé“, confidenció el hoy presidente del PPD, quien como titular de Relaciones Exteriores también tuvo un incómodo momento con el mandamás del fútbol chileno.

“Durante la Copa América en Chile, Sergio Jadue me dice que quiere una reunión de emergencia, cuando ya habían rumores sobre él. Lo recibí. Le pregunté por la lesión de Arturo Vidal en esa época y de repente me dice: “por mis hijos, yo no tengo nada que ver con esto de la FIFA”. Yo le contesté que me pidió una entrevista por algo que tiene que ver con Cancilleria y esto está fuera de mi responsabilidad y no había nada más que hablar. Fue una reunión asombrosa para mí. Llegó a mi departamento. Fue tan corta que ni siquiera se tomó el café”, narró Heraldo Muñoz.

Su relación con el deporte es aún más personal. En su juventud, como militante del Partido Socialista, entrenó por 10 meses en el seleccionado preolímpico de lucha. Sin embargo, ya adulto, el fútbol fue su pasión. Incluso en su rol de canciller, organizó varios partidos contra otras delegaciones, especialmente contra otro fanático como el ex presidente boliviano Evo Morales. “Él es más o menos para la pelota, pero tenía a varios ex futbolistas en su escolta y jugamos varias veces“, reconoció el nacido en Estación Central y reconocido fanático de Colo Colo”.

“Mi pasión por Colo Colo se profundizó con la gran campaña en la Libertadores de 1973. Era merecedor de ganarla, me enamoré del equipo. Es imposible no decir que el jugador que más me gustaba era Carlos Caszely, nos emocionaba con sus fintas, sus goles y su desparpajo”. Pero Heraldo Muñoz no se queda solo con ese goleador entre sus predilectos.

“Históricamente, el que más me gusta es Jorge Robledo, que ha sido un poquito ignorado en la historia del club. Me tocó inaugurar una placa recordatoria de él en el estadio del Newcastle, donde lo quieren mucho. Poco menos que en la ciudad uno dice que es chileno le dan cerveza gratis en los bares, a ese nivel llega”, apuntó Muñoz, fanático albo y que, como cualquier otro, está frustrado lo vivido por el club con el conflicto entre el plantel y jugadores por el no pago de sueldos.

“Lamento la situación en que está el equipo, se ha enrarecido el ambiente y eso es muy negativo para cualquier equipo. Espero que se supere a la brevedad y que el campeonato vuelva pronto, si están las condiciones sanitarias para eso. Quizá sea necesario un recambio en el plantel”, apuntó el político de 72 años.

Charla futbolera con Aldo Schiapacasse que, por muy distendida que fuera, no dejó pasar el momento político que atraviesa el país, ya pensando en eventuales candidaturas presidenciales. Tema por el cual Heraldo Muñoz no esconde su interés. “La centroizquierda y mi partido, el PPD, tendrán un candidato o candidata. De eso no tengo la menor duda. Esa es una decisión que habrá que tomar, pero todavía estamos en medio de la pandemia y vamos a enfrentar el plebiscito de octubre, que es en lo que hay que concentrarse. Quizá habrá que tomar una decisión, con transparencia y democracia, tras eso”, sentenció.